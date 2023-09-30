Білорусь хоче "легалізувати" викрадання українських дітей: у МЗС відреагували

У Білорусі хочуть легалізувати воєнний злочин викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що білоруська влада 4 жовтня планує організувати відвідування представниками іноземного дипломатичного корпусу, акредитованого в Мінську, так званих "місць проживання, навчання і оздоровлення" українських дітей в Білорусі, які були вивезені із тимчасово окупованих Росією міст Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

"Зазначений захід має на меті легалізацію незаконного переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. Відповідно до норм міжнародного права, примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин", - наголошується в заяві.

Ба більше, щоб виправдати злочин у Білорусі намагаються прикритися міжнародними представниками.

"Закликаємо іноземні держави, дипломатичні представництва яких отримали відповідні запрошення в Мінську, утриматися від участі в пропагандистській поїздці білоруського режиму", - сказано в заяві.

У МЗС запевнили, що на рівні національно розслідування в рамках розслідування Міжнародного кримінального суду, продовжиться робота задля притягнення до відповідальності усіх осіб, які скоїли злочини проти українських дітей.

Російські загарбники продовжують незаконну депортацію українських дітей в Росію з окупованих територій України.

Читайте також: