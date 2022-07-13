Білорусь хоче оточити позиції ЗСУ на прикордонні: очільниця Івано-Франківської ОВА - про ймовірність наступу армії РБ

В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації звернулися до жителів щодо ймовірного вторгнення армії Білорусі.

Там зауважили, що Білорусь хоче оточинити позиції українських захисників у прикордонних районах, однак наступальних формувань на території республіки не виявлено.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"На сьогодні, за даними Генштабу та Головного управління розвідки Міністерства оборони України, з боку Білорусі ведуться розвідка з метою оточення позицій та характеру діяльності наших військ у прикордонних районах. Однак наразі наступальних формувань на території Білорусі не зафіксовано", – розповіла Онищук.

Очільниця ОВА наголосила, що загрозу ракетних та авіаційних ударі з території Білорусі зберігається.

Окрім цього, посадовиця закликала жителів області довіряти інформації тільки з перевірених джерел, не поширювати російські фейки чи чиїсь домисли. Також голова ОВА просить бути пильними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, за даними білоруської моніторингової групи, впродовж 11-12 липня на території Республіки було помічено рух військової техніки. Також зафіксовано чергові навчання.

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