Дата публікації
-
Категорія
Війна
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
2 хв
Білорусь готує розгортання ЗРК "Орешника" - важливі деталі
Білорусь поставить зенітно-ракетний комплекс «Орешник» на бойове чергування в грудні.
Білорусь планує поставити зенітно-ракетний комплекс «Орешник» на бойове чергування в грудні 2025 року.
Про це повідомила кореспондентам росЗМІ прес-секретар президента Білорусі Наталя Ейсмонт.
За її словами, в країні завершуються роботи зі створення необхідних умов для розміщення комплексу.
Наразі подробиці щодо кількості комплексів і точних місць їхньої дислокації не розкриваються. Раніше повідомлялося, що «Орешник» належить до класу сучасних зенітно-ракетних систем і призначений для захисту від авіаційних, крилатих та балістичних ракет.
Довідка
Зенітно-ракетний комплекс «Орешник» є сучасною системою протиповітряної оборони (ППО), що здатна уражати цілі на середній та великій дальності.Основне призначення та можливості
Цільовий захист: Призначений для захисту повітряного простору від широкого спектра загроз:
Літаки та вертольоти.
Безпілотні апарати (БПЛА).
Крилаті та балістичні ракети малої дальності.
Дальність та Висота Ураження: Ефективно працює на відстанях до 100–150 км та здатен перехоплювати цілі на різних висотах (від низької до великої).
Система Наведення: Використовує активне та напівавтоматичне радіолокаційне самонаведення, що дозволяє одночасно супроводжувати та вражати декілька цілей.
Мобільність: Комплекс може бути розміщений на колісній або гусеничній базі, забезпечуючи швидке перекидання. Здатний працювати автономно або як частина великої батареї.
Автоматизація та Інтеграція: Має високоавтоматизовані системи для виявлення, супроводу та ураження цілей. Легко інтегрується в загальну структуру ППО.
Інше: Комплекс стійкий до радіоелектронного придушення (РЕП), що підвищує його ефективність у складних умовах.
Нагадаємо, раніше писали про те, що у суботу, 11 жовтня, у Білорусі розпочалася термінова перевірка бойової готовності армії.