Олександр Лукашенко / © Associated Press

Білорусь планує поставити зенітно-ракетний комплекс «Орешник» на бойове чергування в грудні 2025 року.

Про це повідомила кореспондентам росЗМІ прес-секретар президента Білорусі Наталя Ейсмонт.

За її словами, в країні завершуються роботи зі створення необхідних умов для розміщення комплексу.

Наразі подробиці щодо кількості комплексів і точних місць їхньої дислокації не розкриваються. Раніше повідомлялося, що «Орешник» належить до класу сучасних зенітно-ракетних систем і призначений для захисту від авіаційних, крилатих та балістичних ракет.

Довідка

Зенітно-ракетний комплекс «Орешник» є сучасною системою протиповітряної оборони (ППО), що здатна уражати цілі на середній та великій дальності.Основне призначення та можливості

Цільовий захист: Призначений для захисту повітряного простору від широкого спектра загроз:

Літаки та вертольоти.

Безпілотні апарати (БПЛА).

Крилаті та балістичні ракети малої дальності.

Дальність та Висота Ураження: Ефективно працює на відстанях до 100–150 км та здатен перехоплювати цілі на різних висотах (від низької до великої).

Система Наведення: Використовує активне та напівавтоматичне радіолокаційне самонаведення, що дозволяє одночасно супроводжувати та вражати декілька цілей.

Мобільність: Комплекс може бути розміщений на колісній або гусеничній базі, забезпечуючи швидке перекидання. Здатний працювати автономно або як частина великої батареї.

Автоматизація та Інтеграція: Має високоавтоматизовані системи для виявлення, супроводу та ураження цілей. Легко інтегрується в загальну структуру ППО.

Інше: Комплекс стійкий до радіоелектронного придушення (РЕП), що підвищує його ефективність у складних умовах.

Нагадаємо, раніше писали про те, що у суботу, 11 жовтня, у Білорусі розпочалася термінова перевірка бойової готовності армії.