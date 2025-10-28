ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
2 хв

Білорусь готує розгортання ЗРК "Орешника" - важливі деталі

Білорусь поставить зенітно-ракетний комплекс «Орешник» на бойове чергування в грудні.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Білорусь планує поставити зенітно-ракетний комплекс «Орешник» на бойове чергування в грудні 2025 року.

Про це повідомила кореспондентам росЗМІ прес-секретар президента Білорусі Наталя Ейсмонт.

За її словами, в країні завершуються роботи зі створення необхідних умов для розміщення комплексу.

Наразі подробиці щодо кількості комплексів і точних місць їхньої дислокації не розкриваються. Раніше повідомлялося, що «Орешник» належить до класу сучасних зенітно-ракетних систем і призначений для захисту від авіаційних, крилатих та балістичних ракет.

Довідка

Зенітно-ракетний комплекс «Орешник» є сучасною системою протиповітряної оборони (ППО), що здатна уражати цілі на середній та великій дальності.Основне призначення та можливості

Цільовий захист: Призначений для захисту повітряного простору від широкого спектра загроз:

  • Літаки та вертольоти.

  • Безпілотні апарати (БПЛА).

  • Крилаті та балістичні ракети малої дальності.

Дальність та Висота Ураження: Ефективно працює на відстанях до 100–150 км та здатен перехоплювати цілі на різних висотах (від низької до великої).

Система Наведення: Використовує активне та напівавтоматичне радіолокаційне самонаведення, що дозволяє одночасно супроводжувати та вражати декілька цілей.

Мобільність: Комплекс може бути розміщений на колісній або гусеничній базі, забезпечуючи швидке перекидання. Здатний працювати автономно або як частина великої батареї.

Автоматизація та Інтеграція: Має високоавтоматизовані системи для виявлення, супроводу та ураження цілей. Легко інтегрується в загальну структуру ППО.

Інше: Комплекс стійкий до радіоелектронного придушення (РЕП), що підвищує його ефективність у складних умовах.

Нагадаємо, раніше писали про те, що у суботу, 11 жовтня, у Білорусі розпочалася термінова перевірка бойової готовності армії.

Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie