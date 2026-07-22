ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
1 хв

Білорусь готує укріплення на кордоні з Україною?: у Мінську відповіли

У Білорусі заперечили, що будують фортифікаційні споруди на кордоні з Україною.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Віктор Хренін

Віктор Хренін

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заперечив повідомлення про те, що білоруська сторона будує фортифікаційні споруди на кордоні з Україною.

Про це Хренін повідомив білоруським ЗМІ.

За його словами, такі заяви є частиною інформаційної війни, яка ведеться проти Білорусі.

Що відомо про білоруські сили біля кордону

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що за його наказом Сили спеціальних операцій розосередили вздовж кордону з Україною.

«Попросіть Хреніна, доручення йому моє передайте: всіх, хто не вміє працювати — в армію і на південний кордон, до лісу. Там наші хлопці, сили спеціальних операцій, за моїм наказом розосереджені вздовж українського кордону», — заявив Лукашенко.

Водночас він стверджував, що розміщення військових нібито пов’язане із забезпеченням національної безпеки Білорусі та не означає підготовку нападу на Україну.

«Це не означає, що ми на когось збираємося нападати. Ні, ми забезпечуємо свою безпеку. Нелегко — комарики, мухи, мошки тощо. Ось туди їх, до армії. Звичайними солдатами. Тиждень підготовки — гранатомет, кулемет — і туди, у розпорядження сил спеціальних операцій», — сказав він.

Нагадаємо, українські прикордонники створюють «кілзону» на північному кордоні на випадок атаки з території Білорусі. Вони споруджують протитанкові рови, кількарівневі загородження з колючого дроту, ряди бетонних «зубів дракона» — і це лише частина укріплень.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
212
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie