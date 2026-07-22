Білорусь готує укріплення на кордоні з Україною?: у Мінську відповіли

Віктор Хренін

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Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заперечив повідомлення про те, що білоруська сторона будує фортифікаційні споруди на кордоні з Україною.

Про це Хренін повідомив білоруським ЗМІ.

За його словами, такі заяви є частиною інформаційної війни, яка ведеться проти Білорусі.

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Що відомо про білоруські сили біля кордону

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що за його наказом Сили спеціальних операцій розосередили вздовж кордону з Україною.

«Попросіть Хреніна, доручення йому моє передайте: всіх, хто не вміє працювати — в армію і на південний кордон, до лісу. Там наші хлопці, сили спеціальних операцій, за моїм наказом розосереджені вздовж українського кордону», — заявив Лукашенко.

Водночас він стверджував, що розміщення військових нібито пов’язане із забезпеченням національної безпеки Білорусі та не означає підготовку нападу на Україну.

«Це не означає, що ми на когось збираємося нападати. Ні, ми забезпечуємо свою безпеку. Нелегко — комарики, мухи, мошки тощо. Ось туди їх, до армії. Звичайними солдатами. Тиждень підготовки — гранатомет, кулемет — і туди, у розпорядження сил спеціальних операцій», — сказав він.

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Нагадаємо, українські прикордонники створюють «кілзону» на північному кордоні на випадок атаки з території Білорусі. Вони споруджують протитанкові рови, кількарівневі загородження з колючого дроту, ряди бетонних «зубів дракона» — і це лише частина укріплень.

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