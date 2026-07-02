Білорусь може готувати привід для втягнення у війну - експерт

Кордон / © ДПСУ

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У ніч проти 2 липня вздовж північного кордону України зафіксували масовий рух ударних безпілотників, зокрема реактивних модифікацій.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, дрони рухаються саме вздовж ділянки кордону, де досі залишаються активними ретранслятори зв’язку, які, як він зазначає, нібито ніхто не вимкнув.

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На думку Мирошникова, ситуація може свідчити про спробу створити штучний привід для ескалації з боку Білорусі.

«Очевидно, Білорусь за вказівкою Путіна чекає, поки ми застосуємо силу. Щоб створити casus belli», — зазначив оглядач.

Наразі офіційного підтвердження такої версії від українського військово-політичного керівництва немає. Водночас ситуація на північному напрямку залишається напруженою через постійну загрозу повітряних атак та потенційні провокації з боку союзників РФ.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 19 червня висунув Мінську семиденний ультиматум щодо демонтажу ретрансляторів на білоруській території, які допомагали російським безпілотникам атакувати українські міста.

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Минулого тижня він повідомив, що від 22 червня ретранслятори вздовж українського кордону припинили роботу, хоча доля самого обладнання залишається невідомою.

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