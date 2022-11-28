"Білорусь може кинутися не на Україну, а в інший бік": експерт про загрозу теракту на АЕС

Режим Лукашенка "не в захваті" від провокацій, які планує Кремль.

Якщо Росія здійснить теракт на АЕС у Білорусі, щоб підштовхнути її до вступу у війну, режим Олександра Лукашенка може "кинутися не на Україну, а в зовсім інший бік".

Таку думку висловив військовий експерт Юрій Федоров в ефірі каналу "Freeдом", коментуючи інформацію української розвідки про можливу провокацію в Білорусі.

На його думку, "повномасштабний наступ сил Білорусі на позиції Збройних сил України, спроба вторгнення до України є досить малореальною".

"Мені здається, що набагато небезпечнішою може бути провокація, пов'язана з атомними електростанціями Білорусі, про що попереджало Головне управління розвідки України. Уявіть собі, що на якійсь атомній електростанції станеться серйозна катастрофа. Це буде не лише приводом для того, щоб підштовхнути Білорусь до активних військових дій. Це буде створювати загрозу для сусідніх Польщі, Литви і так далі. Це буде щось на кшталт другого Чорнобиля. Це вже спрямовано не лише проти України, а й проти країн НАТО. Тут може виникнути дуже небезпечна ситуація", — наголосив Федоров.

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Водночас, зазначив експерт, Лукашенко та інше керівництво Білорусі, зокрема й спецслужб, "не в захваті від такої перспективи, тому що насамперед це радіоактивне зараження торкнеться Білорусі, зокрема їх самих".

"Тож невпевнений, що такі дії з боку російських розвідувальних та диверсійних частин сприятимуть добрим відносинам Білорусі з Росією. Я думаю, що тут білоруси можуть відреагувати зовсім не так, як на це розраховують у Москві. Замість того, щоб кинутися на Україну, вони можуть кинутися зовсім в інший бік", — вважає він.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України попередило про намір російських спецслужб вчинити кілька атак на критично важливу інфраструктуру Білорусі, серед яких теракт на АЕС.

За інформацією ГУР, російські спецслужби традиційно звинувачуватимуть в атаках Україну та країни НАТО, щоб прискорити залучення білоруських військових до війни.

У Генштабі ЗСУ не виключають, що війська РФ після втечі з правого берега Херсона можуть намагатися здійснити повторне вторгнення з Білорусі на території Чернігівської та Сумської областей.

Генштаб ЗСУ попередив, що в разі повторного наступу з Білорусі розпочнеться масоване вогневе ураження ворога, який зазнає величезних втрат.

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