Білорусь може наступати двома напрямками: експерт повідомив, які шляхи "цікавлять" Лукашенка

У разі, якщо все ж Білорусь вирішить напасти на Україну, для вторгнення буде два основних напрямки.

Основними напрямками для вторгнення Білорусі в Україну можуть стати Волинська та Рівненська області.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, пише НВ.

"Основні напрямки для вторгнення Білорусі в Україну — це може бути Волинське і Рівненське. Думаю, що далі вони не підуть", - повідомив Жданов.

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За його словами, у разі нападу армії Лукашенка, Білорусь буде переслідувати відразу дві мети. На його думку, основна мета цього вторгнення - це спроба відкрити другий фронт або відрізати Україну від західної допомоги.

"Щоб ми воювали на два фронти. Будь-який військовий вам скаже, що це дуже важко. Ще ніхто не вигравав війну на два фронти. А друге, і не менш головне завдання - це спроба відрізати Україну від західної допомоги", - заявив Жданов.

Жданов наголосив, що буде перерізання основних шляхів доставки західної допомоги та озброєння Україні.

"Вторгнення наземного угруповання може відбуватися в напрямку Луцьк-Львів або Рівне-Львів або Рівне-Тернопіль, і буде перерізання основних шляхів доставки західної допомоги та озброєння Україні. Вторгнення здійснюватиметься військовими колонами, як це робили росіяни в лютому. На Волині та в Рівненській області місцевість така, що особливо в передбойовому порядку не підеш, і вони будуть змушені в колонах висуватися і заходити на територію України", - заявив експерт.

Раніше Лукашенко назвав умову, за якої вдарить по Києву.

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