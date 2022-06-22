Білорусь облаштовує фортифікаційні споруди вздовж кордонів з Україною та країнами ЄС (мапа)

Білорусь облаштовує фортифікаційні споруди вздовж кордонів з Україною та країнами ЄС (мапа)

Білорусь зводить фортифікаційні споруди біля кордону.

Білоруські військові риють окопи поблизу кордонів з Україною й деякими країнами Євросоюзу.

Про це інформує "Білоруські Гаюн"

Зокрема, білоруські військові риють окопи поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою.

На прикордонних територіях Білорусь оновила дислокацію блокпостів. Також оновлення відбулися і з фортифікаційними спорудами.

Розташування всіх окопів і траншей, які оснащені вогневими точками:

д. Піддобрянка (Гомельський район, Гомельської обл.);

д. Підгалля (Єльський район, Гомельської обл.);

д. Глушковичі (Лельчицький район, Гомельської обл.);

між ц.р. Жидче та д. Хойно (Пінський район, Брестська обл.);

між д. Новики та м.п. Сопоцкін (Гродненський район, Гродненської обл.);

біля д. Одельськ та кордоном із польщею (Гродненський район, Гродненської обл.);

між д. Лоша та прикордонним переходом Лоша (Островецький район, Гродненської обл.).

Як стало відомо, Білорусь розміщує дерев'яні муляжі танків на кордоні з Україною.

Нагадаємо, Білорусь розпочала "мобілізаційні навчання" на кордоні з Україною.

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