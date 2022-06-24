Білорусь облаштовує інженерно-фортифікаційні споруди вздовж кордонів з Україною та ЄС - Генштаб

Війська Білорусі наростили системи інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій біля своїх кордонів.
Йдеться про прикордонні з Україною та країнами Європейского Союзу райони.
Про це 24 червня повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація без особливих змін.
"На території Республіки Білорусь відзначається нарощування системи інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій в прикордонних з Україною та країнами Європейського Союзу районах", - йдеться у зведенні.
Нагадаємо, розпочалася 121 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Бої за Сєвєродонецьк не припиняються, росіяни намагаються розмінувати акваторію порту в Бердянську. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабі ЗСУ 24 червня.
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