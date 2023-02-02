Білорусь оголосила про завершення спільних льотно-тактичних навчань з Росією

Міноборони РБ стверджує, що "навчання мали винятково оборонний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки РФ і Білорусі".

Міноборони Білорусі оголосило про завершення спільних льотно-тактичних навчань з Росією.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РБ.

"Спільне льотно-тактичне навчання збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації завершено", - йдеться в повідомленні.

В оборонному відомстві РБ зазначили, що продемонстровано "високу злагодженість у роботі штабів", а також "впевнені спільні дії" білоруських і російських льотчиків.

Міноборони Білорусі стверджує, що "навчання мали винятково оборонний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки РФ і Білорусі".

Нагадаємо, командувач угруповання сил і засобів оборони Києва Олександр Павлюк заявляв, що новий наступ РФ на Київ не виключається, тому що основне завдання російського агресора – захопити та змінити владу в Україні, і доки воно не буде виконанt, РФ не зможе повністю контролювати країну. Але наразі на Київському напрямку розвідка не бачить угруповання, яке могло б загрожувати наступом.

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