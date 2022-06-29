Білорусь перевіряє бойову готовність збройних сил: оголошено військові збори

У Білорусі триває перевірка бойової готовності збройних сил.

У Гомельській області Білорусі оголосили про проведення військових зборів з військовозабов'язаними. Вони триватимуть від 28 червня до 16 липня.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Відомо, що на зборах будуть відпрацьовані питання формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, проведення бойового злагодження, а також організація охорони та оборони об’єктів.

У Генштабі підкреслили, що загроза авіаційних та ракетних ударів з території Білорусі по Україні зберігається.

Нагадаємо, Білорусь подовжила навчання своїх військових та створила оперативне командування поблизу кордону з Україною. Їх угрупування розтягнуте від Київської області аж до заходу. Імовірно, військові готуються до наступу.

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