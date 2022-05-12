Білорусь перевіряє готовність військ, є загроза ракетно-бомбових ударів – Генштаб ЗСУ

На сьогодні в Білорусі триває другий етап перевірки готовності підрозділів збройних сил під керівництвом начальника генерального штабу.

Продовжує зберігатися загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі по інфраструктурних об’єктах на території України.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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"За наявною інформацією, продовжується другий етап перевірки готовності підрозділів збройних сил республіки білорусь під керівництвом начальника генерального штабу. Проведено планову перевірку готовності системи оповіщення", – йдеться в повідомленні.

Водночас на Волинському та Поліському напрямках активних дій противника не відзначено.

Нагадаємо, 10 травня в Білорусі заявили, що створення 20-тисячного угруповання українських військ потребує реакції. Тож Мінськ у межах перевірки розгортає на півдні підрозділи сил спецоперацій.

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