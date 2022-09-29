“Білорусь підігрує ворогу”: українські прикордонники розповіли про ситуацію на півночі країни

Білоруська армія продовжує заходи з прикриття кордону, але чисельний склад військових підрозділів суттєво не змінюється.

Директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації ДПСУ генерал-майор Леонід Баран повідомив, що загрозливих дій на кордоні з Білоруссю не відзначається, але підрозділи Сил оборони відпрацьовують дії у разі загострення ситуації.

Про це він говорив у четвер, 29 вересня, під час брифінгу представників Сил безпеки та оборони України в Military Media Center.

За його словами, білоруська сторона продовжує заходи з прикриття кордону, чисельний склад суттєво не змінюється, а підрозділи змінюються на ротаційній основі. Вкотре було підвищено заходи з їхньої бойової готовності, однак цей процес триває від травня цього року.

“Сили оборони України ніколи не виключали і не виключають, що збройні сили Білорусі можуть бути втягнені до розв’язаної Росією війни проти нашої країни безпосередньо. Білорусь підігрує та сприяє ворогу. Нагадаю, що підступний наступ значної частини російських військ відбувся з території цієї країни”, - зазначив генерал-майор Баран.

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На півночі нашої країни не припиняються комплексні заходи з посилення захищеності українського державного кордону з Білоруссю, нарощення спроможності спільних дій оборони та їхньої готовності до можливої ескалації.

“На кордоні з Білоруссю усі складові Сил оборони спільно відпрацьовують дії у разі загострення ситуації. Військові та правоохоронці відпрацьовують завдання з інженерного облаштування оборонних позицій, мінування території, підрозділи спільно тренуються проводити зачистку районів від ворожих сил, а також відпрацьовують виявлення, блокування та ліквідацію збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп”, - наголосив очільник Департаменту охорони державного кордону Адміністрації ДПСУ.

Нагадаємо, у Білорусі розпочалися військові навчання, під час яких вирішили перевірити бойову готовність військової частини, яка обслуговує аеродром у Мачулищах, куди раніше прибували російські літаки.

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