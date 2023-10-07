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Білорусь почала перевірку бойової готовності – Наєв відповів, чи є загроза для України

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Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Білорусь почала перевірку бойової готовності – Наєв відповів, чи є загроза для України

Сергій Наєв / Фото: Associated Press

У Білорусі під час перевірки передбачається задіяння авіації для підтримки дій Сухопутних військ.

У Білорусі днями заявили про черговий етап перевірки бойової готовності своїх Збройних сил. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв пояснив, чи є загроза для України.  

Про це він розповів на своїй сторінці Facebook.

Так, за його словами, на відповідних напрямках підсилюється пильність наших прикордонних нарядів. 

"Також утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, яких станом на зараз достатньо для виконання цих завдань", - зазначив він.

Наєв також наголосив, що у випадку зростання загрози Генеральний Штаб ЗСУ додає додаткові сили та засоби. 

Нагадаємо, Польща посилює свій кордон поблизу Білорусі та України – подробиці.

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