Білорусь почала перевірку бойової готовності – Наєв відповів, чи є загроза для України

У Білорусі під час перевірки передбачається задіяння авіації для підтримки дій Сухопутних військ.
У Білорусі днями заявили про черговий етап перевірки бойової готовності своїх Збройних сил. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв пояснив, чи є загроза для України.
Про це він розповів на своїй сторінці Facebook.
Так, за його словами, на відповідних напрямках підсилюється пильність наших прикордонних нарядів.
"Також утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, яких станом на зараз достатньо для виконання цих завдань", - зазначив він.
Наєв також наголосив, що у випадку зростання загрози Генеральний Штаб ЗСУ додає додаткові сили та засоби.
Нагадаємо, Польща посилює свій кордон поблизу Білорусі та України – подробиці.
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