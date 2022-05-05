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Білорусь привела сили у вищі ступені боєготовності, а війська РФ обладнують позиції в Курській області – Генштаб

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Білорусь привела сили у вищі ступені боєготовності, а війська РФ обладнують позиції в Курській області – Генштаб

Міністерство оборони Республіки Білорусь (https://t.me/modmilby/12588)

У збройних силах Білорусі зафіксоване приведення окремих підрозділів у вищі ступені боєготовності задля перевірки.

Водночас на Волинському і Поліському напрямках російські окупанти активних дій не проводили.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 5 травня.

"У збройних силах республіки білорусь відмічено приведення окремих підрозділів у вищі ступені боєготовності з метою перевірки. На Сіверському напрямку триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Курської області", – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ також повідомили, що станом на 5 травня російські війська продовжують наступ на Донбасі та провокації у Придністров’ї й Білорусі.

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