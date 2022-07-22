Білорусь продовжила перевірку бойової готовності своїх військ - Генштаб

Білорусь вже котрий місяць не припиняє свої маневри біля українських кордонів.

Армія самопроголошеного президента Олександра Лукашенка нібито розпочала навчання біля кордонів з Україною. Вони б мали вже давно закінчитися. Втім, дату так званих навчань переносять.

Про це повідомили 21 липня у зведенні Генерального штабу Збройних сил.

"Терміни перевірки бойової готовності збройних сил республіки Білорусь продовжено до 31 липня поточного року", - йдеться у зведенні.

Разом з тим у Генштабі наголошують, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, фейковий президент Білорусі Олександр Лукашенко нарешті розповів, звідки на Білорусь "готувався" напад, але мапу не приніс. Білоруський диктатор також визнав, що російські військові, які начебто в той час були на "військових навчаннях", зайшли до України з території республіки.

Читайте також: