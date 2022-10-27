Білорусь продовжує надавати підтримку РФ у війні проти України – Генштаб

Білорусь продовжує надавати підтримку РФ у війні проти України.

Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України 27 жовтня.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдавання ракетних та авіаційних ударів, включно із задіянням ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні.

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За даними Генштабу, окрім військового аеродрому Зябрівка, противник намагається перекинути свої війська на інші аеродроми Білорусі, а також проводить активні заходи на її полігонах.

Нагадаємо, російська армія знову може розпочати наступ на Київ з території Білорусі через Чорнобильську зону або Чернігівську область. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу. Громов запевнив, що Чорнобильська зона зараз надійно закрита, інші кордони країни теж добре охороняються.

Водночас представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк заявив, що Білорусь наразі не має ударного угруповання, яке було б оснащене належним чином, для повторного наступу на Україну, але проводить навчання особового складу, щоб відтягувати увагу та сили України зі сходу та півдня.

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