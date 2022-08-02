Білорусь продовжує постачання окремих номенклатур боєприпасів для потреб збройних сил Росії - Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, зберігається загроза ракетних ударів з території республіки Білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках склад, стан та положення підрозділів збройних сил республіки Білорусь в Брестській та Гомельській областях залишаються без суттєвих змін.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 2 серпня.

"За наявною інформацією, республіка Білорусь продовжує постачання окремих номенклатур боєприпасів для потреб збройних сил Російської Федерації", - йдеться у зведенні.

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Водночас, за даними Генштабу, зберігається загроза ракетних ударів з території республіки Білорусь.

Нагадаємо, військова розвідка попередила, що за два-три тижні Росія може повернути свою армію на територію Білорусі, якщо буде така потреба.

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