Білорусь розміщує дерев'яні муляжі танків на кордоні з Україною – речник Міноборони

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що Білорусь розміщує дерев'яні муляжі танків на кордоні з Україною.

Водночас продовжує зберігатися загроза ракетних ударів з білоруської території.

Про це Мотузяник сказав 22 червня під час брифінгу.

"З метою проведення заходів оперативного маскування і демонстрації своєї присутності підрозділи збройних сил Білорусі розміщують в прикордонних з Україною зонах дерев'яні муляжі танків. Триває перевірка боєздатності білоруських військ. Загроза нанесення по території України ракетних ударів все ще зберігається", - розповів він.

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Своєю чергою радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначив, що поблизу українського кордону перебуває близько 4 тисяч військовослужбовців з Білорусі і цього недостатньо для прориву на територію України.

Радник очільника МВС також зауважив, що 22 червня у Мінську відбудеться зустріч Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, на якій, імовірно, президент держави-агресорки намагатиметься вкотре переконати Лукашенка залучити своє військо до війни проти України, щоб допомогти Росії. Але Денисенко переконаний, що самопроголошений голова Білорусі знову намагатиметься викрутитись.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 119-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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