"Білорусь стала військовим округом РФ": Дуда оцінив можливість нападу армії Лукашенка на Україну

Білорусь вже надає підтримку країні-агресорці РФ, яка веде війну проти України і вбиває цивільних людей.
Наразі Білорусь стала російським військовим округом. Однак, Білорусь навряд чи офіційно вступить у війну проти України.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час саміту НАТО в Мадриді 30 червня, пише Rzeczpospolita.
"Білорусь стала ще одним російським військовим округом або частиною західного військового округу РФ. Я не скажу, що відчуваю небезпеку з боку режиму Лукашенка. Небезпека існує, вона реальна, і це небезпека з боку Росії", - заявив Дуда.
Як уточнює "Європейська правда", Дуда заявив про сумнів щодо офіційного вступу Білорусі у війну проти України.
"Я не думаю, що влада Білорусі і білоруське суспільство вирішать вступити у війну і підтримують Росію в агресії проти України", - сказав президент Польщі.
Раніше військовий експерт назвав дату, коли стане зрозуміло, чи відбудеться наступ із Білорусі.
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