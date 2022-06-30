"Білорусь стала військовим округом РФ": Дуда оцінив можливість нападу армії Лукашенка на Україну

Білорусь вже надає підтримку країні-агресорці РФ, яка веде війну проти України і вбиває цивільних людей.

Наразі Білорусь стала російським військовим округом. Однак, Білорусь навряд чи офіційно вступить у війну проти України.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час саміту НАТО в Мадриді 30 червня, пише Rzeczpospolita.

"Білорусь стала ще одним російським військовим округом або частиною західного військового округу РФ. Я не скажу, що відчуваю небезпеку з боку режиму Лукашенка. Небезпека існує, вона реальна, і це небезпека з боку Росії", - заявив Дуда.

Як уточнює "Європейська правда", Дуда заявив про сумнів щодо офіційного вступу Білорусі у війну проти України.

"Я не думаю, що влада Білорусі і білоруське суспільство вирішать вступити у війну і підтримують Росію в агресії проти України", - сказав президент Польщі.

Раніше військовий експерт назвав дату, коли стане зрозуміло, чи відбудеться наступ із Білорусі.

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