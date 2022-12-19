Білорусь тримає збройні сили у постійній готовності: заговорили про нові "загрози"

У Білорусі тримають збройні сили у постійній готовності. Це пояснюють новими "загрозами" з боку сусідніх країн.

Про це заявив секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, передає телеканал "Білорусь 1".

За його словами, сусіди "озброюються та мілітаризуються" на тлі війни в Україні, а це нібито загрожує безпеці Мінська.

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"Йде озброєння, мілітаризація. Захищаються від якоїсь "східної небезпеки". І ті заяви, обережні та необережні, польського керівництва, як м'якше сказати, щодо захоплення західних областей України не можуть не викликати побоювання та не становити загрози національній безпеці Республіки Білорусь", - сказав Вольфович.

Він заявив, що у Європі в бойовій готовності перебувають 18 батальйонних тактичних груп. Із них нібито 10 - біля кордонів Білорусі, на території Польщі, Литви та Латвії.

"Тому ми враховуємо це, і, виходячи з цього, будуємо свої плани щодо захисту нашої країни. Для цього тримаємо у постійній готовності, у тонусі наші з'єднання та військові частини збройних сил. І президент тримає це особисто на постійному контролі. Про що його інформують ", - сказав Вольфович.

Нагадаємо, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що білоруська армія може представити для застосування проти України близько 15-20 тисяч військовослужбовців.

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