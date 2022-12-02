Білорусь в енний раз подовжила військові навчання поблизу кордону України: чи існує загроза наступу

Білорусь вкотре подовжила військові навчання ЗС РБ та РФ на полігонах, розташованих поблизу кордону з Україною. Вони триватимуть як мінімум до 12 грудня.

Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, інформує моніторингова група "Беларуські Гаюн".

"3-4 грудня стануть вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані ЗС РФ, цього тижня працюватимуть без вихідних - "Осиповичський", "Обуз-Ліснівський", "Лепельський","Доманова", - йдеться у повідомленні.

Загалом продовження навчань на білоруських полігонах виглядає так від 5 грудня до:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 10.12;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 09.12;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 10:12;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 11.12;

212-й авіаційний полігон 2 "Німан" (Новогрудський район) до 09.12;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 12.12;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 11.12;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 11.12.

Варто зазначити, що білоруське керівництво подовжує навчання на тиждень від 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 32 тижні.

Автори пабліка зауважують, що армія Білорусі стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена ​​до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду.

Загроза наступу з боку Білорусі

Після масштабних атак окупантів по Україні, які тривають від 10 жовтня, знову заговорили про ймовірність участі армії Білорусі у війни на боці РФ. Так, Лукашенко заявляв, що може задіяти 35-40 тис. білоруських військових у війні проти України, але не буде цього робити.

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що білоруські сили вступлять у війну на боці Росії в будь-якому разі. Питання лише у часі.

Втім, за даними ГУР Міноборони України, ознак створення потужного ударного угруповання ворога на території Білорусі наразі немає.

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