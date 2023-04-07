Білорусь вчергове подовжила спільні військові навчання з Росією

У Білорусі в черговий раз подовжили спільні військові з Росією на своїх полігонах, які триватимуть до 17 квітня.

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Повідомляється, що навчання тривають на 8 полігонах. Деякі з них будуть вихідні 8-9 квітня, проте більшість все ж продовжить роботу.

Полігони на яких проходять навчання білоруської та російської армій:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 15.04;

полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 17.04;

полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 15.04;

полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 16.04;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 14.04;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 17.04;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 16.04;

полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 16.04.

"Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 50 тижнів", - йдеться у повідомленні.

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У моніторинговій групі додають, попри те, що навчання білоруських військ тривають вже майже рік, вони досі не готові о наступу через відсутність бойового досвіду.

Тим часом Збройні сили України активно готуються до контрнаступу, але стати на заваді просуванню ЗСУ можуть нестача техніки і боєприпасів, а також недостатня підготовленість особового складу.

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