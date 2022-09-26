Влада республіки не бачить у цьому сенсу.
Білорусь відмовилася розміщувати російські військові бази на своїй території.
Влада республіки не бачить у цьому сенсу.
Про це повідомляють білоруські ЗМІ.
"На даний момент, з урахуванням того високого рівня військових технологій, якого досягнуто сьогодні, я думаю, що немає особливого сенсу в розміщенні додаткових іноземних, у цьому випадку – російських, військових баз на території Білорусі”, – заявив глава МЗС Володимир Макей.
Зазначимо, військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що поразки Росії на фронті в Україні впливають на Лукашенка. Він може вести сепаратні переговори із Заходом про гарантії безпеки для себе в разі відходу від влади.
Нагадаємо, Міноборони України не може виключати жодних загроз з боку Білорусі, і тому Україна продовжила навчання "Північний буревій".
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