Влада республіки не бачить у цьому сенсу.

Білорусь відмовилася розміщувати російські військові бази на своїй території.

Влада республіки не бачить у цьому сенсу.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

"На даний момент, з урахуванням того високого рівня військових технологій, якого досягнуто сьогодні, я думаю, що немає особливого сенсу в розміщенні додаткових іноземних, у цьому випадку – російських, військових баз на території Білорусі”, – заявив глава МЗС Володимир Макей.

Зазначимо, військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що поразки Росії на фронті в Україні впливають на Лукашенка. Він може вести сепаратні переговори із Заходом про гарантії безпеки для себе в разі відходу від влади.

Нагадаємо, Міноборони України не може виключати жодних загроз з боку Білорусі, і тому Україна продовжила навчання "Північний буревій".

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