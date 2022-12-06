Білорусь використовує мігрантів для розвідки вразливих ділянок на кордоні з Україною – Центр нацспротиву

Білоруські прикордонники навмисно направляють біженців з Ірану та Пакистану до українських кордонів задля розвідки вразливих ділянок.

Про це повідомляє "Центр національного спротиву".

"Таким чином білоруси перевіряють вразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватися для проходу ворожих ДРГ. Аналогічну тактику ворог застосовує на кордоні з Латвією", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголосили, що наразі на північному кордоні вживають заходів забезпечення захисту кордону.

"Зберігають пильність і члени білоруського підпілля, які допомагають вести спостереження за пересуванням ворожих військ", - повідомляє ЦНС.

Мігранти на білорусько-українському кордоні

Наприкінці листопада на Житомирщині затримали нелегалів з Пакистану та Бангладеш. Білоруські прикордонники допомагали мігрантам добратися до кордону з Україною.

Затримані чоловіки розповіли, що територією Білорусі їх до кордону з Україною на автомобілі довезли особи у військовій формі, вони припускають, що це були представники прикордонної служби Білорусі. Далі мігрантам вказали, в якому напрямку вони мають йти.

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