Білорусь випробувала нову ракету біля кордонів з Україною — "Гаюн"

Білорусь випробувала нову ракету для ЗРК "Бук-МБ2" біля кордонів з Україною.

Про це повідомив моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що нова ракета призначена для ураження швидкісних маневрених дронів, тактичних ракет різних типів, вертольотів і наземних цілей.

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"За нашими даними, випробування разом зі стрільбою цією ракетою з "Бука" відбулися на території колишнього 41-го авіаційного полігону (Мерлінський), де з 1960-х проводилося відпрацювання бомбометання. На цій же території розташовується нова зона обмеження польотів, яка діє аж до 20 грудня 2024 року і забороняє польоти всіх видів повітряних суден на висотах від землі до 20 км", – йдеться у повідомленні.

Тож, як зазначає "Гаюн", не виключено, що ракетні пуски на цій території продовжаться найближчими днями.

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