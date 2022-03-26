Білорусь виводить свої війська на полігони з пунктів постійної дислокації - Генштаб ЗСУ

Білорусь виводить свої війська на полігони з пунктів постійної дислокації - Генштаб ЗСУ

Генштаб опублікував оперативні дані станом на 12:00 26 березня.

На Волинському напрямку 26 березня противник наступальних дій не проводить.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Разом з тим, відмічається виведення з пунктів постійної дислокації підрозділів збройних сил Республіки Білорусь на полігони", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти на своїх складах дістають техніку, щоб "розконсервувати" її, підлатати і пустити в Україну. В процесі виявляється, що техніка розкрадена і відновити її іноді неможливо.

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