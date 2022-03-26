Білорусь виводить свої війська на полігони з пунктів постійної дислокації - Генштаб ЗСУ

Генштаб опублікував оперативні дані станом на 12:00 26 березня.
На Волинському напрямку 26 березня противник наступальних дій не проводить.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
"Разом з тим, відмічається виведення з пунктів постійної дислокації підрозділів збройних сил Республіки Білорусь на полігони", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти на своїх складах дістають техніку, щоб "розконсервувати" її, підлатати і пустити в Україну. В процесі виявляється, що техніка розкрадена і відновити її іноді неможливо.
Читайте також:
- Тепер ледь може ходити: окупант вистрелив в обличчя 11-річній дівчинці, яка з батьками тікала з Маріуполя (відео)
- Байден у Варшаві зустрінеться з Кулебою і Резніковим, можуть бути ухвалені рішення критичного значення
- У нас є право мати претензії: польський генерал заявив, що Росія незаконно окупувала Калінінград