Білорусь є співагресором та несе повну відповідальність за напад на Україну - Євросоюз

Білорусь є співагресором та несе повну відповідальність за напад на Україну - Євросоюз

У заяві вимагають, аби Росія негайно припинила воєнні дії.

Європейський Союз розглядає Білорусь із режимом Олександра Лукашенка, як "співагресора" за напад на Україну.

Відповідна заява була зроблена під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у понеділок у Відні, передає "Укрінформ"

"Повномасштабна війна президента Путіна проти України є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН і підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність.

Історична резолюція ГА ООН минулого тижня показала, що міжнародне співтовариство єдино виступає проти російської загарбницької війни. Росія, за участю режиму Лукашенка в Білорусі як співагресора, несе повну відповідальність за жертви серед людей, поранення та руйнування", - йдеться в заяві.

Зазначається, що Євросоюз виступив з вимогою до Росії "негайно припинити свої військові дії, вивести всі свої війська з усієї території України та повністю поважати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України у межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод". Також Росія "повинна припинити свою кампанію дезінформації та кібератак".

"Ми також повторюємо наш заклик до Білорусі не сприяти російській агресії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань. ЄС рішуче підтримує невід’ємне право України на самооборону, а також зусилля українських Збройних сил із захисту територіальної цілісності і населення України відповідно до статті 51 Статуту ООН", - додали в ЄС.