Білорусь знову готується до прийому російських військових ешелонів – моніторингові канали

З чим саме пов'язані такі дії ворога, поки точно не відомо.

Білорусь ймовірно, знову готується до прийому та перекидання російської військової техніки.

Про це пише опозиційно налаштований до режиму Лукшенка Telegram-канал "Live. Сообщество железнодорожников".

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За їхньою інформацією, на білоруській залізниці виявлено "непрямі, ретельно приховані ознаки підготовки до реалізації заходів щодо здійснення військових перевезень між РФ та Білоруссю".

"В рамках цих перевезень планується переміщення російського військового контингенту та техніки залізничним транспортом на територію Білорусі, а також у зворотному напрямку", – йдеться в повідомленні.

Крім того, є ймовірність ротаційного руху військових ешелонів з окупованих РФ територій України до Білорусі та назад.

У пабліку зазначають, що подібні ротаційні переміщення російської техніки та особового складу до Білорусі вже здійснювалися раніше.

У моніторинговій групі "Беларускі гаюн" нагадали, що 2025 року у Білорусі проведуть великі військові навчання, "в рамках яких на територію Білорусі планується переміщення російського військового контингенту залізницею".

"Після вторгнення російських військ в Україну навчання в Білорусі скасовувалися, швидше за все, через нестачу військ РФ. З досвіду НЕ проведення навчань "Щит Союзу-2023", навчання у 2025 році на території РБ можуть ще й не відбутися через продовження війни в Україні. РФ може просто не вистачити солдатів і на війну, і на навчання", – зазначають у пабліку.

Раніше видання NYT повідомилало, що у Білорусі будують базу для зберігання ядерної зброї.

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