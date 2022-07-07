Білорусь знову перекидає техніку, яка перевозить ракети, і подовжує заборону на польоти біля кордону з Україною

Загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігається ще на три місяці - Мінськ подовжив заборону на польоти біля кордону з Україною.

Заборона на польоти над південною частиною Білорусі було запроваджено 24 лютого, у день повномасштабного російського вторгнення до України. Саме з півдня Білорусі і обстрілюється Україна.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" в Telegram.

Зазначається, що лія зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включно з безпілотниками) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі продовжена згідно з NOTAMN O0547/22 від 8 липня до 7 жовтня 2022 року.

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Сказано, що обмеження не поширюється на авіацію ЗС РБ та Держприкордонкомітету РБ. Територія зони обмеження не змінилася.

"Таким чином, загроза ракетного обстрілу території України з повітряного простору Білорусі зберігається як мінімум ще на три місяці", - йдеться в повідомленні.

Загалом від початку війни з території Білорусі українськими містами було запущено не менше 689 боєголовок.

Крім того, аналітики зафіксували рух військової техніки. Зокрема, помічено МАЗ ЗС РБ, який перевозить три одиниці ракет для ЗРК С-300. Техніка рухалася трасою М1 з боку Мінська у напрямку Бреста.

Наразі вантажівка проїхала Дзержинськ (Мінська область, Білорусь) і продовжує рух у південно-західному напрямку.

Нагадаємо, у Білорусі запустили акцію проти війни (фото).

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