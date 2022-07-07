Білорусь знову перекидає техніку, яка перевозить ракети, і подовжує заборону на польоти біля кордону з Україною

Загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігається ще на три місяці - Мінськ подовжив заборону на польоти біля кордону з Україною.
Заборона на польоти над південною частиною Білорусі було запроваджено 24 лютого, у день повномасштабного російського вторгнення до України. Саме з півдня Білорусі і обстрілюється Україна.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" в Telegram.
Зазначається, що лія зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включно з безпілотниками) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі продовжена згідно з NOTAMN O0547/22 від 8 липня до 7 жовтня 2022 року.
Сказано, що обмеження не поширюється на авіацію ЗС РБ та Держприкордонкомітету РБ. Територія зони обмеження не змінилася.
"Таким чином, загроза ракетного обстрілу території України з повітряного простору Білорусі зберігається як мінімум ще на три місяці", - йдеться в повідомленні.
Загалом від початку війни з території Білорусі українськими містами було запущено не менше 689 боєголовок.
Крім того, аналітики зафіксували рух військової техніки. Зокрема, помічено МАЗ ЗС РБ, який перевозить три одиниці ракет для ЗРК С-300. Техніка рухалася трасою М1 з боку Мінська у напрямку Бреста.
Наразі вантажівка проїхала Дзержинськ (Мінська область, Білорусь) і продовжує рух у південно-західному напрямку.
Нагадаємо, у Білорусі запустили акцію проти війни (фото).
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