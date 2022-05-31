Білорусь зняла з баз зберігання танки та бойові машини піхоти - Генштаб

Не виключається подальше передавання військової техніки РБ збройним силам Російської Федерації з метою поповнення поточних втрат.

Зазначається зняття з баз зберігання республіки Білорусь танків та бойових машин піхоти.

Не виключається їхнє подальше передавання збройним силам Російської Федерації з метою поповнення поточних втрат.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України за 31 травня.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Основні зусилля збройних сил республіки Білорусь зосереджуються на посиленні охорони державного кордону", - наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов припускає, що Росія під виглядом Білорусі з її території може завдати ракетних ударів "Іскандерами" по західних областях України.

Читайте також: