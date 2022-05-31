Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Білорусь зняла з баз зберігання танки та бойові машини піхоти - Генштаб

Білорусь зняла з баз зберігання танки та бойові машини піхоти - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
2695
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Білорусь зняла з баз зберігання танки та бойові машини піхоти - Генштаб

Фото: Belarusian Hajun project/Twitter

Не виключається подальше передавання військової техніки РБ збройним силам Російської Федерації з метою поповнення поточних втрат.

Зазначається зняття з баз зберігання республіки Білорусь танків та бойових машин піхоти.

Не виключається їхнє подальше передавання збройним силам Російської Федерації з метою поповнення поточних втрат.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України за 31 травня.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Основні зусилля збройних сил республіки Білорусь зосереджуються на посиленні охорони державного кордону", - наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов припускає, що Росія під виглядом Білорусі з її території може завдати ракетних ударів "Іскандерами" по західних областях України.

Читайте також:

Наступна публікація