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Білорусь зосередила на кордоні з Україною до 7 батальйонів, перевірку бойової готовності подовжили - Генштаб

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Білорусь зосередила на кордоні з Україною до 7 батальйонів, перевірку бойової готовності подовжили - Генштаб

Міністерство оборони Республіки Білорусь (https://t.me/modmilby/12588)

Сусідня Білорусь продовжує посилювати українсько-білоруський кордон.

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил Республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення кордону в Брестській і Гомельській областях.

Про це повідомили 11 червня у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

У Генштабі наголошують, що зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території сусідньої країни.

Крім того, продовжено терміни:

  • до 18 червня поточного року проведення перевірки бойової готовності збройних сил Республіки;
  • до 8 липня поточного року закриття повітряного простору над південною частиною Білорусі.

Нагадаємо, розпочалася 108 доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти зосереджують зусилля у наступі на Слов'янськ і проводять штурм у Сєвєродонецьку. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 11 червня.

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