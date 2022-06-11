Білорусь зосередила на кордоні з Україною до 7 батальйонів, перевірку бойової готовності подовжили - Генштаб

Сусідня Білорусь продовжує посилювати українсько-білоруський кордон.
На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил Республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення кордону в Брестській і Гомельській областях.
Про це повідомили 11 червня у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
У Генштабі наголошують, що зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території сусідньої країни.
Крім того, продовжено терміни:
- до 18 червня поточного року проведення перевірки бойової готовності збройних сил Республіки;
- до 8 липня поточного року закриття повітряного простору над південною частиною Білорусі.
Нагадаємо, розпочалася 108 доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти зосереджують зусилля у наступі на Слов'янськ і проводять штурм у Сєвєродонецьку. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 11 червня.
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