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Білоруси провели контрзаходи проти "Валери": показали, хто "напав на Україну" (фото, відео)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Білоруси провели контрзаходи проти "Валери": показали, хто "напав на Україну" (фото, відео)

Фото: білоруська служба "Радіо Свобода"

Білоруська пропаганда звинуватила США у тому, що росіяни масово вбивають українців.

Білоруси на кордоні з Україною вирішили показати нашій державі, хто "справжні окупанти" та виставили плакати, що мовляв у масових вбивствах українців Росією винні США. 

Про це пише білоруська служба "Радіо Свобода" та пропагандисти Лукашенка. 

На кордоні з Україною одразу в кількох пунктах пропуску білоруська пропаганда розмістила цинічні банери з кадрами часів Другої світової війни. Поки російські окупанти вбивають українців та обстрілюють нашу державу ракетами, нищачи цивільну інфраструктуру, у Лукашенка розповіли, хто нібито "справжні окупанти" та традиційно звинуватили у цьому США. 

Так, на одному із банерів на кордоні українською мовою на плакаті пише: "Ми допоможемо Україні знайти справжніх окупантів" та вказано на прапор США - союзника нашої держави, який допомагає у протистоянні з російськими загарбниками. 

Фото: білоруська служба
Фото: білоруська служба "Радіо Свобода"

Нагадаємо, раніше білоруські прикордонники нарікали на "моральний тиск", мовляв, там було встановлено макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого українські прикордонники назвали Валерою.

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Дата публікації
Перегляди
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