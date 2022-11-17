"Білоруси стежать": силовик Лукашенка показав, як Україна укріплює свій кордон "суцільною огорожею"

Начальник підрозділу кордону зазначив, що білоруські наряди спостерігають за виконанням робіт з української сторони.

Білоруський силовик розповів про зведення на кордоні з української сторони огорожі заввишки 4 метри.

Відео із силовиком опублікував Telegram-канал "Цензор.НЕТ".

Він із сумом доповів, що паркан заввишки 3-4 метри. Розташований він на відстані 10-15 метрів та складається з бетонних плит.

"Суцільна огорожа", - заявив він.

Начальник підрозділу білоруського кордону поділився, що його наряди спостерігають за виконанням робіт з української сторони.

Також він заявив, що прикордонники України встановили оглядові вежі вздовж ділянки державного кордону. Примітно, що білоруські силовики від ранку до ночі спостерігають за будівництвом паркану і навіть вже вивчили порядок робочого дня будівельників.

Наступ на Україну з боку Білорусі: що відомо

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що очільник Кремля не змінив своїх намірів щодо війни в Україні і планує новий наступ з території Білорусі.

Однак військовий експерт Британії, полковник Глен Грант, зауважив, що армія Білорусі дуже слабка, у неї немає належної підготовки. За його словами, багато білоруського обладнання вже передано Росії.

За інформацією військової розвідки, у Білорусі налагоджують виробництво снарядів для ствольної артилерії та РСЗВ.

Загрози наступу на Україну з боку Білорусі прокоментував глава держави Володимир Зеленський. За його словами, сенсу в наступі на територію України у білорусів немаєю

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