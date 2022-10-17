Білоруси взяли під охорону мости, облаштували місця для стрільби і проводять ротацію військ: подробиці

На зміну техніці та бригадам, які залишили прикордоння, найближчими днями прибуде заміна.

Міністерство оборони Білорусі заявило про початок ротації підрозділів своїх Збройних сил на білорусько-українському кордоні.

Про це свідчить інформація, опублікована пресслужбою МО РБ.

"Наразі реалізується комплекс заходів щодо ротації підрозділів", - сказано в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що білоруські силовики взяли під охорону мости, переїзди, залізничні колії. Також вже обладнано позиції для стрільби зі стрілецької зброї та військової техніки.

Ситуація у Білорусі

Білоруський режим Лукашенка бере участь у війні проти України від 24 лютого. Саме з території Білорусі на Київ пішли в наступ російські війська. Звідти ж РФ запускає по Україні ракети.

Нещодавно Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ у межах Союзної держави. Диктатор Білорусі заявив, що начебто Україна готувалася завдати удару по його державі.

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16 жовтня стало відомо, що Російська Федерація почала перекидати до Білорусі військові літаки та гелікоптери для регіонального угруповання військ.

Тим часом, у Білорусі стартувала прихована мобілізація, яку наразі проводять у селах, не зачіпаючи великих міст. Мобілізація відбуватиметься під виглядом перевірки бойової здатності військ.

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