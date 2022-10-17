Білоруси взяли під охорону мости, облаштували місця для стрільби і проводять ротацію військ: подробиці

На зміну техніці та бригадам, які залишили прикордоння, найближчими днями прибуде заміна.
Міністерство оборони Білорусі заявило про початок ротації підрозділів своїх Збройних сил на білорусько-українському кордоні.
Про це свідчить інформація, опублікована пресслужбою МО РБ.
"Наразі реалізується комплекс заходів щодо ротації підрозділів", - сказано в повідомленні.
Крім того, повідомляється, що білоруські силовики взяли під охорону мости, переїзди, залізничні колії. Також вже обладнано позиції для стрільби зі стрілецької зброї та військової техніки.
Ситуація у Білорусі
Білоруський режим Лукашенка бере участь у війні проти України від 24 лютого. Саме з території Білорусі на Київ пішли в наступ російські війська. Звідти ж РФ запускає по Україні ракети.
Нещодавно Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ у межах Союзної держави. Диктатор Білорусі заявив, що начебто Україна готувалася завдати удару по його державі.
16 жовтня стало відомо, що Російська Федерація почала перекидати до Білорусі військові літаки та гелікоптери для регіонального угруповання військ.
Тим часом, у Білорусі стартувала прихована мобілізація, яку наразі проводять у селах, не зачіпаючи великих міст. Мобілізація відбуватиметься під виглядом перевірки бойової здатності військ.
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