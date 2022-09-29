Білоруси знову активізувалися: у небо піднялися ворожі винищувачі

У Білорусі знову активізувалася ворожа авіація. У небо піднялися декілька винищувачів.
У четвер, 29 вересня, з білоруського аеродрому Барановичі здійнялися декілька винищувачів. Найімовірніше, це навчальні польоти, які відбуваються у межах військових навчань.
Про це повідомляє моніторингова група Беларуські Гаюн.
Літаки злітали з інтервалом у декілька хвилин. Перший з них здійнявся у небо о 17:35.
- 17:35 Барановичі, зліт винищувача.
- 17:40 Барановичі, зліт другого винищувача.
- 17:47 Барановичі, щонайменше один кружляє над містом.
- 17:48 Барановичі, зліт 3-го винищувача.
- 17:51 Барановичі, зліт 4-го винищувача, полетів у бік південного сходу.
Зауважимо, після оголошення мобілізації в РФ тривожних повідомлень про наступ з Білорусі побільшало. Відомо, через кілька днів після оголошення мобілізації в Росії Лукашенко поїхав у РФ на зустріч із Путіним. А ще через кілька днів самопроголошений білоруський президент приїхав в Абхазію - на ще одну невизнану територію.
Напередодні моніторингова група "Білоруський Гаюн" повідомила, що Білорусь, ймовірно, готується до масштабного приймання військових ешелонів з Росії.
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