Білоруси знову активізувалися: у небо піднялися ворожі винищувачі

У Білорусі знову активізувалася ворожа авіація. У небо піднялися декілька винищувачів.

У четвер, 29 вересня, з білоруського аеродрому Барановичі здійнялися декілька винищувачів. Найімовірніше, це навчальні польоти, які відбуваються у межах військових навчань.

Про це повідомляє моніторингова група Беларуські Гаюн.

Також читайте Лукашенко готується до війни: білоруський опозиціонер розповів деталі

Літаки злітали з інтервалом у декілька хвилин. Перший з них здійнявся у небо о 17:35.

17:35 Барановичі, зліт винищувача.

17:40 Барановичі, зліт другого винищувача.

17:47 Барановичі, щонайменше один кружляє над містом.

17:48 Барановичі, зліт 3-го винищувача.

17:51 Барановичі, зліт 4-го винищувача, полетів у бік південного сходу.

Зауважимо, після оголошення мобілізації в РФ тривожних повідомлень про наступ з Білорусі побільшало. Відомо, через кілька днів після оголошення мобілізації в Росії Лукашенко поїхав у РФ на зустріч із Путіним. А ще через кілька днів самопроголошений білоруський президент приїхав в Абхазію - на ще одну невизнану територію.

Напередодні моніторингова група "Білоруський Гаюн" повідомила, що Білорусь, ймовірно, готується до масштабного приймання військових ешелонів з Росії.

Потужні вибухи в білоруському аеропорту "Зябрівка"

Читайте також: