Білоруська дівчинка понад рік збирала кошти на омріяний дрон, а потім подарувала його українським військовим

Але на цьому зупинятись не збирається і вже збирає кошти на новий, більш потужний прилад.

Мріяла про нього давно, а як купила і віддала на потреби української армії. 12-річна Варя - білоруска, яка мешкає нині у Чехії, подарувала військовим дрона. На нього збирала гроші більше року. Про вчинок дівчинки волонтери розповіли у соцмережах. Це викликало в людей захоплення, але дівчинка мріє не про славу, а про покупку ще одного безпілотника, який би теж став у нагоді в боротьбі з рашистами.

Про це йдеться в ТСН.

Дрон, а до нього малюнок з військовим і щемливий лист дитячою рукою, що це - улюблений безпілотник. Але на війні він зараз потрібніший. Такий подарунок 12-річна Варя вирішила зробити тим, хто боронить Україну від рашистів.

Вона мешкає у Чехії хоч сама із Білорусі. Навчається у школі та захоплюється в’язанням. Як виросте - мріє стати стоматологом, а зараз - набільше хоче, аби війна в Україні закінчилася. «Мені шкода цих людей, шкода дітей, шкода військових», - каже дитина.

На квадрокоптер гроші дівчинка збирала півтора року. Щоб знімати відео і фото з друзями та краєвиди міста. Але як зачула, що такі апарати тут, в Україні, дуже потрібні, принесла квадрокоптер чеським волонтерам. З ним розпрощалася без жалю. «Мріяла про нього, накопичувала, мені дарували гроші на день народження, з кишенькових грошей я теж збирала», - каже дівчинка.

Кирило Якимович, який збирав речі для військових каже: ледь не розплакався, коли побачив цей подарунок. Навіть запропонував їй натомість свій - інший. Але Варя відмовилася. І вже зовсім скоро безпілотник стане очима захисників. «Коли ми цей дрон трошки доукомлектуємо - треба акумулятори. Я вважаю, що він поїде в український підрозділ, у складі якого є 20 білорусів», – каже волонтер.

А ще - Кирило сфотографував цей презент і лист, де дівчинка написала: хоче аби усі військові були живими. Сотні тисяч людей - побачили допис і розчулилися теж.

А ще в листі Варя написала: мріє, щоб прогнали всіх рашистів з України. А потім - звільнили і Білорусь - від російського гніту. «Ну, якщо з моєї батьківщини летять ракети у бік України, значить, мою батьківщину захопили вороги», - переконана дитина.

На Батьківщині, журиться, не була вже давно. Там у неї залишилися родичі і друзі. Родина Варі рідну країну покинула, переїхавши до Чехії, у 2015 році. Бо жити там, де править узурпатор не змогли б. І тепер батько дівчинки - Георгій - дуже переймаєься, аби білорусів теж не втягнули у криваву війну, розв’язану Росією. «Жоден білорус війни не хоче. Вся Білорусь - вона за вас. Цей «російський мір» - він так дістав, і він дістав усіх. Україна повинна перемогти, навіть, щоб звільнити навіть тих самих росіян. Я не кажу про те, що якщо Україна переможе, то ми підхопимо їхній прапор і звільнимо Білорусь», - переконує чоловік.

Але лише на одному квадрокоптері Варя вирішила не зупинятися. І вже збирає гроші на інший - набагато потужніший. Ним згодом керуватимуть спеціально навчені білоруси-добровольці, які вирушать на захист України. На все про все потрібно близько 30 тисяч доларів. Дівчинці взялися допомагати спеціальні фонди. «Можна патрулювати, можна розвідку проводити, можна розвідку проводити нічну, можна взаємодіяти з артилерією. І не лише дрон, це буде оснащення бійців, їх укомплектуємо касками, бронежилетами, у них буде автомобіль», - кажуть волонтери.

Тим часом і Варя, і її тато Георгій сподіваються: дрона вдастся купити якнайшвидше. І він хоч на крок наблизить перемогу України над рашизмом.

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