Білоруські навчання і обстріли з території РФ: Генштаб розповів про ситуацію на півночі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на північному кордоні України.
На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 30 травня.
У збройних силах Білорусі до 4 червня 2022 року тривають заходи з перевірки бойової готовності.
На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли з території РФ прикордонних районів, а саме населених пунктів Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області, Янжулівка та Каменська Слобода Чернігівської області.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли Сумщину снарядами, начиненими флешетами.
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