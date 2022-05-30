Білоруські навчання і обстріли з території РФ: Генштаб розповів про ситуацію на півночі

Білоруські навчання і обстріли з території РФ: Генштаб розповів про ситуацію на півночі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на північному кордоні України.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 30 травня.

У збройних силах Білорусі до 4 червня 2022 року тривають заходи з перевірки бойової готовності.

На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли з території РФ прикордонних районів, а саме населених пунктів Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області, Янжулівка та Каменська Слобода Чернігівської області.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли Сумщину снарядами, начиненими флешетами.

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