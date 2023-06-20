Білоруські прикордонники "горілкою перемоги" цинічно закликають Україну капітулювати: кумедне відео

Білоруські прикордонники запустили чергову інформаційно-психологічну операцію про "горілку перемоги" та цинічно запропонували "переходити до них". Представники режиму Лукашенка висловилися про війну Росії проти України, натякаючи на втрати ЗСУ.

Відео поширюють у Мережі.

На відео видно українсько-білоруський кордон, де білоруські прикордонники запустили чергову ІПСО. Після того, як вони записали звернення про борщ, прислужники режиму Лукашенка заговорили про горілку. Вони цинічно натякнули на те, якою ціною Україні дається перемога над російськими терористами, закликавши наших захисників капітулювати та "переходити на їхній бік".

"Горілка – це необхідний і постійний супутник неминучої української перемоги. Про що тут говорити. Навіть у мирний час пляшка горілки вселяє бойовий дух та впевненість у собі, оскільки будучи затиснутою до рук у певному положенні, дуже нагадує гранату. От і виходить, що вживаючи горючий напій всередину, справжній українець впускає в себе дух перемоги. Адже що ще залишається тому, хто приречений своїм командуванням виключно на неминучу... перемогу. Тільки перемагати й залишається до останнього українця", – цинічно заявили пропагандисти диктатора Лукашенка.

Наприкінці аудіо режим Лукашенка закликає українців капітулювати та "перейти на їхній бік".

Білоруські прикордонники запустили нову ІПСО про "горілку перемоги" та запропонували "переходити до них"

Нагадаємо, напередодні білоруські прикордонники увімкнули українським колегам аудіозапис, в якому намагалися пояснити, що майбутнє народу України з окупантами та їхніми поплічниками має бути спільним. Аргументували це тим, що у "наших народів є спільна страва – борщ", тоді як "європейська кухня суттєво відрізняється".

Українські прикордонники їм відповіли, що Україна – держава, яка любить свободу, на відміну від рабської Білорусі.

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