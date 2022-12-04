Білоруські пропагандисти заявили, що "українці реально їдять тіла росіян": відео

Білоруський пропагандист, який підтримує Росію та геноцид, звинуватив українців у "звірствах".

Білоруські пропагандисти не відстають від своїх російських колег. Ведучий на білоруському пропагандистському каналі заявив, мовляв "українці почали їсти тіла росіян".

Про це заявив білоруський пропагандист Євгеній Пустовой на державному ЗМП.

"Українці уже реально реально їдять росіян. Дуже схожа на людські тіла страва із кричущими назвами - це що? Хіба це не нацизм чи українізм. Це технологія розлюднення", - заявив божевільний пропагандист Євгеній Пустовой на своїй авторській програмі.

Білоруський пропагандист не назвав, що це за "страва" і де її подають, проте обурився на "звірства" українців та закликав білорусів "на таке не піддаватись".

Російська пропаганда

Російські пропагандисти ще від 2014 року поширюють фейкову інформацію про Україну. Нашу державу звинувачують у всіх гріхах. Багато пропагандистських заяв навіть стали мемами, як-от: історія про "розіп'ятого хлопчика" чи "8 років бомбардування Донбасу".

Часто пропагандисти, намагаючись видати ІПСО, проте через незнання української мови і неякісний автоматичний переклад, потрапляють у конфузні ситуації.

Останній часом на росЗМП заговорили про колективну відповідальність через геноцид українців. Так, пропагандистка Ольга Скабеєва залякує глядачів тим, що в разі поразки Росії у війні проти України всім росіянам загрожує Гаазький трибунал.

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