Білоруські спеціалісти відновлюють російські бойові літаки у Московській області - розвідка

Спеціалісти збройних сил Білорусі здійснюють роботи щодо зняття літаків зі зберігання та розконсервації для подальшого застосування у війні проти України.
Білоруські спеціалісти відновлюють російські бойові літаки у Московській області РФ.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Міністерство оборони Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки. Зокрема, працівники 558-го авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі "виїзних груп" для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121-му авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка). В основному роботи виконуються на літаках типу МіГ-29 та його модифікаціях", - йдеться у повідомленні.
Також, за наявної інформацією, спеціалісти збройних сил Білорусі здійснюють роботи щодо зняття літаків зі зберігання та розконсервації для подальшого застосування у війні проти України.
Нагадаємо, попри те, що ймовірність участі білоруської армії у війні проти України є мінімальною, існує дві загрози з боку РБ. Перша, це - російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ з території Білорусі та завдавати авіаційних/ракетних ударів по території України. Друга - Білорусь може надавати добровольців для війни за РФ.
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