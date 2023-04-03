Білоруські військові на техніці з прапорами вирушили колоною: експерт прокоментував натяк Путіна-Лукашенка

Один з ворожих Telegram-каналів оприлюднив відео, де військові з шевронами "Zaдачу Vыполним" їдуть в колоні військової техніки та сідають у військовий гвинтокрил. Це відео окупанти підписали так: "Белорусские военные с шевронами на которых символика Z. К чему бы это?"

Як розповів в коментарі для ТСН.ua військовий аналітик Олексій Гетьман, на його думку, зараз пропагандисти таким чином намагаються запевнити населення Білорусі, що їхні військові, начебто, підтримують проведення так званої СВО.

"Враховуючи те, що було проведено дослідження настроїв військовослужбовців Білорусі, які в своїй більшості відмовились приймати участь у війні проти України, пропагандисти вирішили змотивувати, показати "підтримку" "СВО". Такими відео хочуть збити з пантелику в першу чергу населення Білорусі. По-друге – це спроба показати нам та світу, що Білорусь готова приймати участь у бойових діях. Росіянам хочуть показати, що у них є союзники, які готові "захищати" Росію на території України від коварних військових НАТО. Пропаганда розрахована на це, це спроба подивитись на реакцію суспільства. Сил та засобів здійснювати зараз якісь наступальні дії з боку Білорусі немає", - каже Олексій Гетьман.

Нагадаємо, що в Білорусі почалася перевірка бойової готовності армії. Відповідний наказ дав самопроголошений президент країни Лукашенко.

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