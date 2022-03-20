Білоруські військові не хочуть воювати в Україні і шукають шляхи, як краще здатися в полон - Міноборони

Білоруські військові не хочуть воювати в Україні і шукають шляхи, як краще здатися в полон - Міноборони

У білорусів руйнується міф про непереможну російську армію.

Білоруські військові не хочуть воювати проти України попри інформацію про підготовку Росії нападу з території Білорусі.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНІАН.

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За її словами, з’явилась інформація щодо підготовки до активних агресивних дій з боку кордону з Білоруссю. Проте, як відомо, територію Білорусі для своїх цілей збирається використати Росія, аби здійснювати черговий напад.

"Але є позиція військових у Білорусі. І серед них уже назріває страх і небажання виконувати це розпорядження, якщо воно буде, бо вони вже бачать, що тут відбувається. У них потроху руйнується міф про непереможну російську армію. Вони вже починають усвідомлювати, що насправді виконання такого наказу – це скоєння військового злочину", – заявила Маляр.

За її словами, білоруські військов вже надають запити на інформацію про те, як краще здатись у полон.

"Бо там високий запит на здачу в полон, якщо почнуться такі активні дії, і вони не мають виходу", — пояснила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Білорусь готується напасти на Україну. За даними видання "Українська правда", напасти білоруські війська можуть на волинське спрямування. Імовірно, це може статися в найближчі два дні.

Крім того, у Росії деморалізовані кремлівські військові пишуть рапорти про звільнення цілими підрозділами. Російські військові не розуміють сенсу війни, переконані, що їх використовують як гарматне м'ясо і відправляють на вірну смерть.

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