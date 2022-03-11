Білоруські військові після удару російською авіацією пішли до кордону з Україною - Арестович

Білоруські військові після удару російською авіацією пішли до кордону з Україною - Арестович

Арестович звернувся до громадян Білорусі з проханням не піддаватися провокаціям з боку РФ і не дозволити втягнути себе у війну.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що після свідомої провокації з боку РФ, яка завдала авіадуадарів по території Білорусі, війська РБ пішли до українського кордону.

Про це він сказав у відеозверненні до білорусів 11 березня.

"Під візит Лукашенка в 14:00 російські літаки удари по території Рівненщини, зробили петлю і завдали авіаудару по території Білорусі. Після чого білоруські солдати радісно колонами пішли в сторону Білорусі. У нас є звернення міністра оборони України Олексія Резнікова і я можу повідомити другий раз те, що говорили давно", - повідомив радника керівника ОП.

Арестович наголосив, що українська армія не збирається воювати з білоруською. Він звернувся до громадян РБ з проханням не піддаватися провокаціям з боку РФ і не дозволити втягнути себе у війну.

"Ви не повинні дозволити втягнути себе у цю авантюру, яку росіяни провокують свідомо, і тепер вже не тільки з використанням вашої війської інфраструктури, аеродром з вашої території. Тут уже пряма провокація: удар по українському кордону, потім - по білоруській території", - сказав Арестович.

Під час спільного телемарафону у прямому ефірі радник керівника Офісу президента наголосив, що свідома провокація з боку Росії була вчасно викрита.

Нагадаємо, 11 березня о 14:40 атакували російська авіація атакувала білоруську територію на кордоні з Україною. В МВС такі дії Росії назвали свідомою провокацією.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над українськими населеними пунктами Городичі та Тумені, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь).

Також українські прикордонники показали відео, як росіяни обстріляли територію Білорусі.