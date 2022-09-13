Білоруські військові проводять навчання з відбиття атак умовного противника на кордоні з Україною - Генштаб

Окупанти на Волинському та Поліському напрямках обстановку суттєво не змінили. Білоруські війська продовжують відпрацювали розіграш дій з бойовою стрільбою щодо відбиття наступу умовного противника.

Білоруські військові продовжують навчання з відбиття атак умовного противника на кордоні з Україною.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Як стало відомо, на Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На полігоні “Брестський” військові білорусі продовжують навчання з відбиття атак умовного противника.

“На інших напрямках противник обстрілював нашу інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії, а саме: на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Михальчина Слобода, Гай Чернігівської області та Харківка, Товстодубове, Гудове, Атинське і Стукалівка Сумської області; на Харківському напрямку – Козача Лопань, Баранівка, Куп’янськ; на Краматорському напрямку – Яремівка, Маяки, Пришиб, Білогорівка, Слов’янськ, Краматорськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка та Закітне”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Крім того, окупанти гатили по населеним пунктам на Бахмутському напрямку. Там ударів зазнали Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка та Виїмка.

На Авдіївському напрямку під вогнем окупантів була Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Красногорівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка. Водночас на Новопавлівському напрямку – Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Времівка.

“На Запорізькому напрямку – Кам’янське, Мала Токмачка, Щербаки, Малі Щербаки, Чарівне, Нестерянка, Оріхів, Білогір’я, Гуляйпільське, Залізничне, Темирівка та Новопіль. На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Крім того, ворог посилено вів повітряну розвідку БпЛА, здійснивши близько 70-ти вильотів”, - підкреслили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що Україна отримає від МВФ додаткові 1,4 млрд доларів.

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