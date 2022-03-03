Білоруські військові, які стоять на кордоні, не хочуть воювати - Генштаб ЗСУ

Білоруські військові, які стоять на кордоні, не хочуть воювати - Генштаб ЗСУ

Українське місто Маріуполь залишається прикладом героїчного спротиву російській навалі.

На території Білорусі у лісистій місцевості розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС Республіки Білорусь. За даними Генштабу ЗСУ, командування військової частини отримало наказ наступати, але військові поки сумніваються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону. Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні.

У Генштабі наголошують, що на Волинському напрямку ЗС України утримують визначені рубежі.

На Сіверщині українська армія утримує оборону на зайнятих рубежах довкола Чернігова. На Слобожанщині Збройні Сили України ефективно ведуть оборонні бої з переважаючими силами ворога, на окремих напрямках мають успіх. Противник несе великі втрати.

Угруповання Об’єднаних сил у ході важких оборонних боїв зірвало плани російських загарбників та не допустило виходу противника на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Українське місто Маріуполь залишається прикладом героїчного спротиву російській навалі.