Білоруських солдатів-строковиків змушують відмивати російські танки від людських останків — ЗМІ

Солдат-строковик розповів батькам, що відмиває російську техніку від людських решток і попросив привезти ліків проти блювоти та нудоти.

Білоруських військових строкової служби змушують відмивати російську бронетехніку від останків окупантів.

Про це інформує білоруське опозиційне видання "Наша Ніва".

Солдат-строковик, який проходить військову службу біля Гомеля нещодавно зателефонував батькам. Він розповів, що відмиває російську техніку від людських решток і попросив привезти ліків проти блювоти та нудоти.

Батьки спочатку подумали, що їхній син в українському полоні і поранений, тому сказали: "кажи як є, чому ти не у своїй частині, навіщо тобі ліки, де ти перебуваєш?".

Як виявилося, хлопець перебуває у районі Комарина, під Гомелем, і разом з іншими солдатами строкової служби бере участь у відновленні підбитої та зламаної російської техніки.

Родичі інших солдатів підтвердили виданню, що чули від своїх дітей фрази на кшталт "під Гомелем миємо танки".

Журналісти видання уточнили, що Комарин — останній населений пункт у Білорусі на дорозі до українського Чорнобиля. Ця дорога повністю зайнята російськими військами, які нею здійснюють забезпечення своїх сил під Києвом.

Нагадаємо, що до Білорусі доправляють з України поранених окупантів "без рук, ніг, очей і з гангреною".

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