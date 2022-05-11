Білоруський ешелон з танками рухається до кордону з Україною: відео

Білоруський ешелон з танками рухається до кордону з Україною: відео

Десяток танків на залізничних платформах прямували до Пінська - на межі із Рівненською областю.

У вівторок, 10 травня, в Білорусі було зафіксовано пересування залізницею ешелону із танками, який рухався в напрямку українського кордону.

Відповідне відео очевидці опублікували в соцмережі Twitter.

На знятих кадрах видно, що на залізничних платформах білоруські військові перевозили щонайменше 10 одиниць бронетехніки. Точну кількість танків з’ясувати неможливо, оскільки невідомо, наскільки великим був цей ешелон.

Беларусь, множество танков перебрасывают в направлении Пинска



Это ближайший город к границе Украины. Находится в направлении городов Луцк и Ровно. pic.twitter.com/SXyce7qxxA — Аслан (@antiputler_news) May 10, 2022

У підписі до відео зазначається, що військова техніка рухається в напрямку білоруського міста Пінська, яке розташоване неподалік кордону з Україною, на межі із Рівненською областю.

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Раніше начальник генерального штабу збройних сил та перший заступник міністра оборони Білорусі Віктор Гулевич заявив про розгортання на півдні країни підрозділів сил спецоперацій.

За його словами, у такий спосіб Білорусь реагує на “створення 20-тисячного угруповання українських військ” на цьому напрямку. Гулевич також наголосив, що НАТО продовжує нарощувати військову присутність біля кордонів Білорусі.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, чи варто очікувати нового наступу ворога з білоруського кордону.

Деякі білоруські військові планують здаватися у полон, якщо їх відправлять воювати в Україну

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