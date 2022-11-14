Білоруський КГБівець розговорився в українському полоні: цікаві факти почула ТСН

Його взяли в полон наші армійці під час контрнаступу на Харківщині.

Лукашенко не вірить Путіну і засилає своїх агентів до російського війська. Українські спецслужби затримали найманця приватної військової кампанії, який зізнався, що він працює на білоруський КДБ, йдеться в ТСН.

Він здався в полон нашим Збройним силам під час контрнаступу на Харківщині і тепер дає свідчення СБУ. Тож схоже на те, що спецслужби Росії та Білорусі працюють одна проти одної.

В одному зі шпиталів, де лікують військовополонених, найманець зізнається в інтерв’ю ТСН, що він агент білоруських спецслужб і саме тому опинився в лавах російського війська. “Все моє керівництво знало, де розташовані склади, інженерні, кількість людей, весь особовий склад, деякі іменні списки, пересування колон, усі топографічні позначення, де розташовані аеродроми, які цілі та завдання. Карти мінних полів”, - повідомив він.

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Його взяли в полон наші армійці під час контрнаступу на Харківщині. Каже, пішов здаватися, бо зрозумів, що росіяни його викрили, так само, як і групу, в якій він працював. Хто не встиг здатися - росіяни вбили. “Служби Росії про це дізналися, і вже були кілька фактів вбивства моїх колег з російського боку. Ось зараз, як повернувся, про нас, мабуть, дізналися, і коли ми втікали в бік ЗСУ, нас підстрілював командир групи, що був вагнерівцем”, - додає він.

Слова військовополоненого ще раз підтверджують те, про що давно кажуть українські експерти - хоч би на якому гачку у Путіна не був, самопроголошений президент Білорусі все ще шукає шляхи, як з того гачка зістрибнути. “Лукашенко, який перебуває при владі впродовж 28 років, це у нього якась постійна така гойдалка - то він ближче до Росії, то він віддаляється. Він перебуває в такій ситуації, коли він шукає відносини з Китаєм”, - запевняє політичний експерт Євген Магда.

“Він хитрий – це факт. Те, що він, наприклад, хоче домовитися і з Заходом, і з Китаєм, і з Путіним, і не потрапити на додаткові санкції – теж факт”, - додає політичний експерт Борис Тізенгаузен.

Агент білоруської КДБ здався в полон СБУ: свідчення почула ТСН

Та Білорусь - майданчик для наступу російського війська на Україну. Експерти впевнені, попри погрози, Лукашенко не відправить свою армію до України. “У нього армія 45 тисяч, він параноїк. Значить, тисяч 20 він залишить усередині, щоб не розкачав ситуацію. Тобто він може дати тисяч 20 - це край. Тому я не думаю, що він повноцінно вступатиме у війну. Той період, коли він міг це зробити – минув”, - переконаний Тізенгаузен.

Тож і досі шукає варіанти, як остаточно не замазатися кров’ю у цій масштабній війні Росії проти України. Тому і засилає своїх агентів до армії росіян.

“Лукашенко не має довіри до Путіна, а у Путіна до Лукашенка. Просто викликає запитання, хто зараз запропонує Лукашенку щось, щоб він пішов від Путіна політично”, - зазначає Магда.

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