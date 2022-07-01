Білоруський опозиціонер оцінив загрозу нападу армії РБ та РФ з території республіки

Білоруський опозиціонер, радник Світлани Тихановської з міжнародних питань Франак Вячорка прогнозує, що білоруська армія не піде війною на Україну.

Про що він не може сказати за російських військових. Він вважає, що з території Білорусі на Україну можуть піти солдати РФ.

Таку думку білоруський опозиціонер висловив в ефірі ТСН у п'ятницю, 1 липня.

За його інформацією, отриманою від військових, які перебувають біля українського кордону, що білоруси не готують наземної операції проти України.

"Я не вірю в це. Я думаю, що зараз спеціально створюють таке напруження. Демонструвати Путіну, що Лукашенко підтримує, захищає кордони, підтягує сили ЗС. Але щоб там наземна операція готувалася, не вірю, тому що отримуємо інформацію від цих батальйонів. Вони кажуть, що їх тренують до захисту, оборони, переходу кордону та атакуючих бойових дій. Сенс туди кидати армію, просто на забій. Коли вона не буде підготовлена, вона розбіжиться. Мій прогноз, що не піде (армія РБ - ред.), але це не значить, що росіяни не підуть. Приїдуть знову і почнуть наземну операцію з території Білорусі", - сказав він.

Нагадаємо, навчання армії ЗС Білорусі подовжено щонайменше до 9 липня. Проте, попри подовження тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій.

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